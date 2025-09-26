Tudor: “Cambiaso è da Real Madrid, Liverpool e City, dipende da lui”

In conferenza stampa Igor Tudor ha espresso il suo apprezzamento per Cambiaso. Queste le sue parole:

“Se Cambiaso può fare la mezzala? Sì, può farlo. Ha un cervello diverso, nel senso buono: anche se nasce terzino o quinto, vede le cose come un centrocampista. Ogni tanto si accentra, sente le posizioni. Spesso gli lascio un po’ di libertà di adattarsi con i compagni, perché è il modo migliore per valorizzare le sue caratteristiche e qualità. È un giocatore di primissimo livello, ma deve avere più costanza nelle prestazioni: questo è l’aspetto su cui deve lavorare e crescere. Tutto dipende da lui: potenzialmente è un calciatore da migliori club al mondo. Io ci credo davvero. Se lui lo decide, può giocare nel Real Madrid, nel Manchester City o nel Liverpool, che sono squadre top a livello mondiale. Ma deve dirsi: ‘Io lo faccio, perché tutte le domeniche sarò migliore’. Se prende questa strada, in poco tempo potrà giocare in una di quelle squadre.”

Foto: X Juventus