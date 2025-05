Tudor: “Buon punto su un campo difficile. Lazio? Non sarà decisiva solo quella”

04/05/2025 | 23:36:17

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Abbiamo preparato una gara un po’ diversa con un 3-5-2. Si sa che il Bologna è costruito bene, in questo stadio c’è l’entusiasmo giusto per fare bene. Credo sia un buon punto, sono contento: è stata una partita solida, è un campo dove tutti hanno sofferto e, nonostante le assenze, abbiamo raccolto sicuramente qualcosa di positivo”.

La scelta di affiancare Nico a Kolo Muani ha sorpreso il Bologna.

“L’abbiamo preparata in maniera diversa rispetto alle precedenti gare. Hanno una buona fisicità, ci sono anni di lavoro dietro il Bologna. Il momento che stiamo vivendo ci ha obbligato a giocare così, mancano tre partite e siamo ancora quarti a pari punti con Lazio e Roma”.

Nel primo tempo ci sono state diverse occasioni: “Ci sono state occasioni, ma i ragazzi hanno dato tutto. Quando ti spremi poi negli ultimi metri perdi lucidità. Chi è entrato dalla panchina ha comunque dato quello che poteva”.

Quanto sarà importante la gara con la Lazio? “Penso che non sarà decisiva, alla fine nove punti sono tanti e non si decide nulla con una partita. Bisogna pensare gara per gara, poi la qualità verrà fuori. Ogni squadra lotta per qualcosa, l’Udinese lotta per qualcosa e poi avremo il Venezia”.

Foto: sito Juventus