Tudor: “Bravi ad avere pazienza. Vlahovic professionale, vediamo cosa succede”

24/08/2025 | 23:35:28

Igor Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria della Juventus sul Parma. “Partita difficilissima come ce l’aspettavamo, non era facile trovare spazi contro una squadra così organizzata. All’intervallo ho detto che avremmo dovuto continuare ad avere pazienza, prima o poi un gol lo avremmo fatto. Siamo stati bravi a non subire gol, poi abbiamo trovato il raddoppio. La Juventus doveva partire bene, considerati i risultati delle nostre avversarie, non è mai scontato vincere in casa anche contro una squadra che non è del tuo stesso livello. Sono d’accordo sul fatto che chi è entrato dalla panchina ha fatto bene. In queste prime partite c’è sempre un po’ di incognita, la condizioni fisica non è al massimo, il Parma davanti ha qualità, siamo stati bravi a non concedere sui calci piazzati. Vlahovic è concentrato, un giocatore da Juve con professionalità. Duvan ha fatto un mese di preparazione perfetto, tutti gli allenamenti, poi vediamo cosa succede in questa settimana che resta”.

Foto: sito Juventus