Tudor: “Bene la squadra fino all’espulsione. De Paul oggi era nervoso”

Igor Tudor, tecnico dell’Udinese, ha parlato al termine della sfida contro l’Inter ai microfoni di DAZN: “I ragazzi hanno dato tutto fino all’espulsione, eravamo in gara e subendo anche qualcosa perché non è facile giocare qui contro l’Inter. Negli ultimi dieci minuti abbiamo provato a pareggiare, peccato per l’occasione di Lasagna. Sono fiducioso per il futuro, sono sicuro che faremo bene. De Paul? Ci è rimasto molto male, era un po’ nervoso anche per questi numerosi viaggi con le nazionali. Fa parte di calcio, bisogna imparare da questi errori, per noi è un giocatore fondamentale”.

Foto: Udinese Twitter