Tudor: “Atalanta? Ha giocato contro la miglior squadra al mondo. Lasagna? È un fuoriclasse”

Sfida insidiosa in vista per l’Udinese, che domani renderà visita all’Atalanta nella nuova Gewiss Arena. Della gara contro gli orobici ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei friulani, Igor Tudor: “Loro in un momento difficile? Hanno fatto una gran partita in un campo difficile come quello di Roma, poi hanno perso contro la squadra più forte del mondo. Sono completi, Gasperini ha l’imbarazzo della scelta anche se manca Zapata”.

Su come giocherà la sua Udinese: “Mettendo De Paul fra i due davanti, fatichiamo a creare gioco. Con lui basso e due punte, invece, facciamo di più. Lasagna? Lo reputo un fuoriclasse, per le sue caratteristiche è un giocatore straordinario. Va aspettato e aiutato, compito che spetta anche ai compagni”.

Chiosa finale sul dato che premia i friulani come miglior difesa del campionato: “Se stai attendo dietro, senza fare cag… non vieni penalizzato. È un bel traguardo, di cui i ragazzi vanno orgogliosi”.

Foto: Udinese Twitter