Tudor, aria di Juve vera: “Zero stanchezza, solo entusiasmo. Elkann? Presenza forte, ci dà energia”

22/06/2025 | 10:47:05

La Juventus si avvicina al secondo atto del Mondiale per Club, con lo sguardo fisso sul Wydad e l’orecchio teso verso Igor Tudor. Il tecnico croato, in conferenza stampa alla vigilia del match, ha trasmesso segnali chiari: il gruppo è vivo, compatto e soprattutto affamato. Nessuna fatica accumulata, nessun calo di tensione. Anzi. “Non vedo stanchezza nella squadra, vedo solo entusiasmo e grande piacere di giocare insieme” – le sue parole, nette, come un tackle al momento giusto. Tudor ha messo nel mirino l’approccio alla gara contro l’Al-Ain come esempio da seguire: “L’hanno interpretata come piace a me, anche grazie al lavoro che stiamo facendo. Sono felice, con la squadra mi sono trovato bene dal primo giorno. C’è una bella energia, si percepisce anche all’interno del club. Spero si possano fare grandi cose insieme, perché la storia della Juve è questa: fare grandi cose”. Ma non solo campo. A colpire Tudor è stato anche il supporto fuori dal rettangolo verde, in particolare quello di John Elkann: “È una presenza costante, bella e importante. Se posso permettermi, fa sentire la sua vicinanza con i modi e le parole giuste. A Torino mi è piaciuto molto il modo in cui ha parlato ai ragazzi. Dopo la partita era soddisfatto, ha percepito l’energia giusta e l’ha restituita come ulteriore motivazione”.

Foto: sito Juventus