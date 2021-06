Tudor: “Alla Juve stagione difficile. Piro? Non sarò mai più l’assistente di nessuno”

Igor Tudor, che questa stagione è stato vice di Pirlo alla Juventus, ha rotto il silenzio ed è stato intervistato dal giornale croato Vecernji List. Sull’annata in bianconero. “E’ stata dura, alla fine siamo riusciti a qualificarci per la Champions, abbiamo vinto la coppa Italia ma nonostante ciò ci hanno mandato. Mi dispiace e non lo trovo giusto”.

Poi sulla scelta di entrare nello staff di Pirlo. “Mi ha offerto il posto di assistente. Ho accettato perché è la Juve. Ma ho deciso una cosa: non sarò mai più l’assistente di nessuno. Alla Juventus mi ha chiamato Pirlo. E’ andata così, hanno fatto una lista di cinque nomi alla Juventus, il ds Paratici ha lasciato decidere a Pirlo. Ha scelto anche me. Ma siccome è amico di Baronio, ha preso anche lui. E un altro, un analista. Comunque, ci ha messo sullo stesso livello. Non era giusto, perché dopotutto io sono un allenatore. Non sarò mai più assistente di nessuno”.

FOTO: Twitter Udinese