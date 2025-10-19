Tudor: “Abbiamo subito un gol da calcio piazzato che non si può prendere. Bisogna avere carattere e responsabilità”

19/10/2025 | 16:05:15

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita con il Como. Queste le sue parole:

“Se sono deluso? Dal risultato, non dalla prestazione. Il Como è una squadra organizzata e purtroppo abbiamo preso un gol da calcio piazzato che non si può prendere, oggi ci sono mancati gli ultimi 16 metri. Siamo arrivati sotto porta ma di tiri concreti ne abbiamo fatti pochi. Il secondo tempo è stato molto spezzato, con tanti interventi. Poi abbiamo preso il contropiede del 2-0. Se cambierà qualcosa per la prossima partita? Io devo scegliere gli 11 migliori e farlo affinché rendano al meglio. Le scelte sono state queste oggi. Tante cose con la palla mi sono piaciute, ma bisogna metterla dentro. Se non succede, è un problema. Il mio compito è provare a migliorare tutto. Cosa fare per evitare i gol da piazzato? Magari ci mettiamo a uomo, così ci responsabilizziamo. Generalmente bisogna avere carattere e responsabilità, manca esperienza a in termini d’età”.

