Tudor: “Abbiamo preso tre gol su tre tiri finora. L’Inter è attrezzata per lo scudetto”

Nella terza giornata di Serie A, l’Udinese dovrà affrontare l’Inter a San Siro. Alla vigilia del match, ha parlato in conferenza stampa il tecnico bianconero Igor Tudor: “La squadra sta bene, chi non è partito ha lavorato bene. Veniamo da due belle partite, sia quella contro il Milan che quella contro il Parma, anche se abbiamo perso. Abbiamo subito solo tre tiri e sono arrivati tre gol. Alla lunga raccoglieremo quello che meritiamo, possiamo fare un anno con meno sofferenza. I piccoli particolari decidono le partite, l’importante domani sarà non subire troppo e sfruttare le occasioni che avremo. Conte è un amico ed è uno dei più forti allenatori al mondo. Sarà bello sfidarlo domani a San Siro uno degli stadi migliori. Non vedo l’ora di iniziare la partita. Per lo scudetto sarà corsa a tre, le rose di Inter, Juve e Napoli sono al top. Il campionato è appena iniziato e credo che sarà molto bello. Okaka non si è allenato con la squadra in questa settimana, è arrivato con qualche problemino“.

Foto: twitter Udinese