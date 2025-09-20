Tudor: “A Verona una buona annata, bei ricordi. Ma oggi bisogna vincere. Conceicao? Sta bene”

20/09/2025 | 17:33:22

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn prima della sfida a Verona.

Le sue parole: “Sono concentrato per la partita, Verona è una bellissima città ed è stata una bella annata. Oggi però si scende in campo contro una squadra molto complicata da affrontare qui, molto complicato trovare i ritmi giusti. Questa è una partita da curare nei dettagli, dobbiamo essere bravi su tutto. Devi attaccare e difendere bene, è la terza gara di fila dove comunque abbiamo speso tanto. Oggi è un grande test, vogliamo andare con la stessa voglia con le altre partite. Conceicao? Sta bene, non ha i novanta minuti ma può giocare”.

Foto: sito Juventus