Tudor a Verona: contratto fino a giugno con opzione

Igor Tudor è pronto a prendere il posto di Eusebio Di Francesco. Era lui il favorito fino a stamattina, in questi minuti il tecnico croato è in sede per firmare l’impeno con l’Hellas, pronto un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo automatico in caso di salvezza. Il Verona si è congedato da Di Francesco dopo la sconfitta di ieri sera a Bologna, la terza in tre partite, e ha ritenuto opportuno non perdere ulteriore tempo per programmare la risalita. Tocca a Tudor, nella speranza di dimenticare i troppi indizi negativi di questa prima parte della stagione.

Foto: Twitter Udinese