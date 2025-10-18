Tudor: “A Como gara difficile, Fabregas ha a disposizione un organico forte. Proveremo ad imporci”

18/10/2025 | 14:57:31

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa ala vigilia della gara contro il Como.

Queste le sue parole: “Eravamo in pochi e abbiamo lavorato bene. Poi abbiamo dato anche qualche giorno libero. McKennie è arrivato ieri, ma sono tornati bene senza infortuni. Abbiamo fatto due allenamenti insieme”.

Sul Como? “Delle spese mi interessa poco. Domani sarà una partita difficile, perchè sono una finta piccola. Poi tutti i giocatori sono stati scelti da Fabregas e questa è una gran bella cosa per il loro club. C’è rispetto ma vogliamo fare la nostra partita”.

È possibile cambiare il modulo? “Può succedere come no. Io parlo raramente di quello che prepariamo, perchè è giusto così”.

Quanto è complicato modificare l’identità della squadra? “La squadra non è mai la stessa, perchè è un organismo vivo che cambia. Poi ci sono delle problematiche che ti fanno cambiare la squadra in modo positivo o negativo. I dettagli sono importanti ed è per questo che la squadra non mai la stessa. Io passo tutte le giornate a pensare come far rendere meglio i miei giocatori”.

Foto: sito Juventus