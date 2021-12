Tuchel: “Vittoria importante. Jorginho? E’ stato bravo. Non è facile segnare due calci di rigore”

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato dopo il successo per 3-2 contro il Leeds, con una doppietta di Jorginho con due calci di rigore.

Queste le sue parole: “Penso che abbiamo meritato di vincere, ma ovviamente sei anche fortunato quando realizzi un gol nei tempi di recupero. Ma recuperare due volte è stato molto importante e sono molto felic. Siamo stati fortunati ma ne avevamo bisogno. Siamo stati sfortunati nelle ultime due partite subendo gol molto nel finale quindi forse era proprio quello di cui avevamo bisogno. Jorginho? Non è così facile realizzare due rigori. Non ero sicuro che avrebbe calciato anche il secondo. Crediamo nei nostri giocatori, non è facile quindi merito completo per lui”.

Foto: Twitter Chelsea