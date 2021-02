Tuchel svela il retroscena: “Quest’estate abbiamo provato a portare Suarez a Parigi”

Alla vigilia della partita di Champions League contro l’Atlético Madrid, Tomas Tuchel attuale allenatore del Chelsea, ha rivelato un retroscena di mercato relativo a questa estate quando ancora sedeva sulla panchina del Paris Saint-Germain. Queste le parole del manager tedesco, che racconta di come i parigini abbiano tentato di ingaggiare Luis Suarez: “C’era una possibilità, abbiamo sentito le voci che invocavano ad una sua partenza dal Barcellona. Chi non sarebbe interessato a uno dei migliori attaccanti della storia e di oggi? Abbiamo tentato la fortuna”. Come sia finita è chiaro a tutti, con il Pistolero che domani sfiderà Tuchel con la maglia dei colchoneros.

Foto: Twitter Chelsea