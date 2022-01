Tuchel su Lukaku: “Avrebbe bisogno di mettersi più a disposizione della squadra. Oggi ha perso tanti palloni”

Tuchel ha parlato a BT Sport dopo la sconfitta contro il City: “Il risultato è assolutamente deludente, ma può capitare quando giochi col City. Credo meritassimo un pareggio, ma non abbiamo avuto grosse chance e, al contempo, non abbiamo subito tanto pressing da parte loro. Ma è ok, avremmo meritato il pari come risultato più giusto ma non ce l’abbiamo fatta. Lukaku? Certe volte avrebbe bisogno di mettersi più a disposizione della squadra, ha perso tanti palloni in situazioni promettenti. Ovviamente vorremmo servirlo, ma lui fa parte della squadra e deve mettersi a disposizione”.

FOTO: Twitter Chelsea