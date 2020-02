Tuchel striglia il Psg: “Partita folle, ci è mancata la concentrazione”

Thomas Tuchel, tecnico del Psg, ha parlato ai media ufficiali del club dopo il rocambolesco 4-4 contro l’Amiens. Queste le sue dichiarazioni: “Ci è mancata la concentrazione. Siamo stati troppo distratti e non abbiamo messo in campo gli stessi ingredienti delle ultime partite. Oggi la partita è stata un po’ folle, l’Amiens ha tirato tre volte e ha segnato tre gol, rendendoci tutto molto più difficile. Abbiamo avuto bisogno di tre calci d’angolo per conquistare il pareggio e il quarto gol è stato magnifico, con una straordinaria circolazione della palla. Dobbiamo accettare ciò che è successo, i motivi sono chiari, è stata davvero la mancanza di concentrazione”.

Foto: Twitter ufficiale Psg