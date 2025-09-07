Tuchel: “Sto studiando molto, ho ancora tanto da imparare dal calcio delle Nazionali”

07/09/2025 | 12:30:02

Thomas Tuchel, CT della Nazionale inglese, ha parlato a BBC Radio 5 Live, soffermandosi su questa sua esperienza sulla panchina della Nazionale dei Tre Leoni.

Queste le sue parole: “Abbiamo dovuto aspettare a lungo per il secondo gol, poi abbiamo avuto una buona energia dalle sostituzioni e poi abbiamo segnato il secondo gol e ci siamo sentiti liberi. È stato anche un segnale per l’avversario che la partita era finita. In generale sono totalmente soddisfatto dell’impegno e dell’atteggiamento dimostrati e la prestazione è stata decisamente migliore rispetto a giugno. Sto studiando molto. Ho molto da imparare. Il calcio delle Nazionali è molto diverso dal calcio di club. Sono assolutamente convinto che siamo sulla strada giusta. Abbiamo tre campi molto vicini per dimostrare che creeremo un’identità e vedremo chi avrà un legame con chi”.

Foto: X Inghilterra