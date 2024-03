Tuchel: “Stasera si festeggia. Se sogno la Champions? Tutte le squadre ai quarti lo fanno”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, ha così parlato dopo la vittoria per 3-0 contro la Lazio che ha permesso ai Bavaresi di staccare il pass per i quarti di finale di Champions League: “Avevamo grandi aspettative, volevamo qualificarci ai quarti. Il primo obiettivo era fare gol e stasera non abbiamo mai perso la testa, né la concentrazione. Minuto dopo minuto abbiamo trovato sempre meglio gli spazi, abbiamo trovato il gol al momento giusto e credo la vittoria sia meritata”.

Sulla situazione: “Stasera si festeggia, ci godiamo la serata. Poi a partire da domani analizzeremo la partita e inizieremo a preparare il prossimo match di Bundesliga. Ho alte aspettative nei miei confronti sempre”.

Infine: “Se sogno di vincere la Champions? Le squadre che arrivano ai quarti sognano tutte. Le società, i tifosi e anche io…”

Foto: Instagram Bayern