Tuchel: “Stasera Kimpembe è stato decisivo, spero che il suo infortunio non sia grave. Buona gara ma ci è mancato il gol”

Dopo il big match contro il Lille, terminato a reti bianche, Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato così:

“Sono molto contento della prestazione, abbiamo giocato una partita molto, molto buona. Abbiamo controllato i contropiedi fino a quando Kimpembe si è infortunato. Poi ho commesso un errore di sostituzione. Ma abbiamo giocato alla grande ma non siamo riusciti a segnare. Il Lille è una delle migliori squadre in attacco e ci siamo contrapposti al loro stile di gioco. Abbiamo chiuso gli spazi, siamo stati molto disciplinati. Siamo stati fortunati con l’intervento di Kimpembe, era una situazione di 4v1. Kimpembe ha salvato questa partita per noi. Spero che non si sia infortunato gravemente. Quello che ha fatto è stato assolutamente decisivo. Ho fatto due modifiche che hanno cambiato il quadro della partita, ma fortunatamente Presnel ci ha salvati”.

Foto: Twitter ufficiale PSG