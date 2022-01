Tuchel: “Stagione finita per Chilwell, valutiamo il rientro di Emerson Palmieri”

Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato della situazione legata all’infortunio di Chilwell e come andranno a sostituirlo i blues: “Non darò alcun dettaglio, ma non posso negare che Ben Chilwell sia vittima di un lungo infortunio. Il nostro terzino sinistro mancherà per tutta la stagione. Apprezziamo Emerson come giocatore, anche come persona è stato importante. So che non ha avuto molti minuti, ma è un grande ragazzo e professionista. Lui è ancora un giocatore del Chelsea ma non conta solo quel che voglio. Bisogna valutare la situazione, ci stiamo pensando ed Emerson è una della opzioni”.

FOTO: Twitter Chelsea