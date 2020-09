Tuchel: “Sono fiducioso per Florenzi, mi auguro sia già domani a Parigi”

Thomas Tuchel, tecnico del Psg, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara di Ligue1 persa contro il Lens all’esordio: “Abbiamo disputato un generoso primo tempo con una buona mentalità, ma abbiamo anche sprecato diverse occasioni. Mi sono preso un rischio lasciando in campo Verratti per tutta la durata della partita. Non so quando rientreranno Di Maria, Neymar e Paredes: potremmo farli giocare con un solo allenamento alle spalle, ma non conviene e dovrò sentirmi con lo staff medico. Florenzi? Sono fiducioso per l’arrivo di Alessandro Florenzi dalla Roma, so che adesso non è ancora a Parigi ma mi auguro venga qui già nella giornata di domani. Al momento siamo anche in trattativa per tenere con noi Choupo-Moting.”

Foto: Psg twitter