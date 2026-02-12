Tuchel: “Sono felice e orgoglioso di prolungare il mio periodo con l’Inghilterra. EURO 2028 sarà un torneo speciale”

12/02/2026 | 11:43:04

Il C.T. della Nazionale Inglese, Thomas Tuchel, ha parlato in occasione del rinnovo del suo contratto.

Queste le sue parole:

“Sono molto felice e orgoglioso di prolungare il mio periodo con l’Inghilterra. Non è un segreto per nessuno che ho apprezzato ogni minuto trascorso finora lavorando con i miei giocatori e allenatori, e non vedo l’ora di guidarli alla Coppa del Mondo. È un’opportunità incredibile e faremo del nostro meglio per rendere orgoglioso il Paese. Ho ricevuto così tanto supporto da Mark, da tutti i miei colleghi della FA e dai tifosi ovunque andassi che non ho esitato quando mi è stato chiesto di continuare a svolgere questo lavoro da sogno. EURO 2028 sarà un torneo davvero speciale e, come allenatore, non c’è niente di più desiderabile che competere con i migliori sul palcoscenico più grande possibile”.

Foto: X Inghilterra