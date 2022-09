Tuchel: “Sono felice che Kepa sia rimasto. Ha cercato di andare via, ma non c’erano progetti che lo soddisfavano”

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League, tornando anche sul calciomercato, e su Kepa, che alla fine è rimasto ai blues.

Queste le sue parole: “Siamo molto contenti che Kepa sia rimasto con noi. Ha cercato di andare via, ma tutte le opzioni che gli si sono presentante non erano soddisfacenti. Lo ritengo pronto per giocare”

Foto: Instagram Kepa