Tuchel: “Sono deluso ma non troppo”

Al termine del match vinto dal Bayern, ai microfoni dell’UEFA ha parlato Thomas Tuchel: “Ci è mancato solo il primo gol. Abbiamo avuto delle occasioni, ma non le abbiamo sfruttate, loro invece hanno fatto gol. Sono convinto che se avessimo segnato il primo gol avremmo vinto noi per 1-0. Abbiamo avuto momenti molto buoni e altri in cui abbiamo dovuto soffrire. Non siamo stati abbastanza clinici. Vorremmo che Mbappé e Neymar segnino sempre, ma non è possibile. C’è stata una differenza di un gol tra due squadre super forti. Sono orgoglioso della nostra mentalità e di come abbiamo giocato le nostre ultime partite. È tutto ciò che puoi chiedere come allenatore. Sì, sono deluso, ma non troppo”.

Foto: Twitter PSG