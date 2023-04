Tuchel: “So cosa vuole ottenere il City. Cancelo? È un terzino, non possiamo cambiare modulo domani”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, ha così presentato la sfida contro il Manchester City, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: “Mi aspetto che loro provino a fare un possesso palla intenso, proveranno a mettere da parte il risultato dell’andata e giocheranno per vincere, presseranno alti. Dobbiamo essere gestire bene i possessi, mi aspetto di avere la possibilità di transizioni rapide sul campo. E non abbiamo nessuno che sia tanto intelligente in area di rigore come Thomas Muller”.

Poi ha proseguito parlando di Choupo-Moting: “Non ho ancora deciso, dovremo vedere anche come reagisce il suo ginocchio. Se sta bene, è un candidato a iniziare titolare. Ci dà fisicità sui piazzati, il City ci ha dominato per anni la Premier con i piazzati”. E su Cancelo: “Non avremo tempo per cambiare modulo domani, ogni giocatore deve trovare una sua posizione è quella di Joao è il terzino”.

Infine, sulle ambizioni del City in Champions League: “So cosa vogliono ottenere. All’andata avevo la sensazione che avessimo il favore dello slancio ma siamo stati puniti. Hanno la fiducia al massimo, sono al top della forma e un punto di riferimento in Europa. Ma siamo pronti, si tratta di una partita e tutto è possibile. Se c’è uno spiraglio aperto nella porta, vogliamo infilarci il piede”.

Foto: Twitter chelsea