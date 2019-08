Tuchel: “Senza un sostituto, Neymar non parte. Areola deve dimostrare le sue qualità”

Dopo la sconfitta del suo PSG contro il Rennes nella seconda giornata di Ligue 1, l’allenatore Marcel Tuchel ha parlato di un paio di giocatori attualmente in forza ai francesi ma al centro di alcune voci di mercato. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da L’Equipe: “Neymar era già assente al Champions Trophy e contro il Nîmes. Tutte le domande riguardano lui, ma non è questo il problema ora. Non partirà senza un sostituto, non è possibile. È chiaro. Se rimane, avremo un giocatore che sa vincere gli uno contro uno. Areola? Non ricordo molto di lui in questa gara. Ci sono due tiri e due goal, ecco tutto. È stata una partita sfortunata. Resterà? Non posso assicurare nulla mentre la finestra di trasferimento è aperta. Ogni giocatore deve mostrare la sua qualità, anche Alphonse. Oggi non è il momento di parlarne“.

Foto: twitter PSG