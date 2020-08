Tuchel scherza: “Messi? E’ il benvenuto”

Thomas Tuchel strappa un sorriso nel post match di PSG-Bayern quando gli chiedono i progetti futuri del suo club e la parentesi Messi: “Quando vedo il Bayern investire e mantenere tutti i suoi giocatori non si può non applaudire. Se vuoi competere a questi livelli, devi usare questo metodo. La prossima stagione sarà molto, molto impegnativa, senza interruzioni dopo l’epidemia di coronavirus. Si ricomincia sabato. Per competere, devi costruire una squadra molto, molto forte. Messi? Abbiamo deciso di non parlare di mercato qui. Nei prossimi giorni avremo tante cose da fare per mantenere e anche migliorare il livello della squadra, e penso che Messi finirà la sua carriera al Barcellona anche se da noi sarebbe il benvenuto”.

Foto: Twitter