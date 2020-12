Tuchel: “Scelta coraggiosa dei miei ragazzi. Hanno mostrato solidarietà agli avversari”

Dal PSG è arrivato forte e chiaro il messaggio contro qualsiasi tipo di discriminazione e il primo ad essere felice di quanto fatto dai giocatori transalpini nell’episodio della gara col Basaksehir è lo stesso tecnico Thomas Tuchel: “Martedì è stata presa una decisione forte: i ragazzi hanno mostrato la loro solidarietà agli avversari. E’ stata una decisione forte e coraggiosa. Una reazione che è apparsa chiara negli spogliatoi. Parliamo di persone adulte e come avete detto voi la reazione è stata forte. In campo non avevo capito bene cosa fosse successo, non avevo sentito le parole espresse: poi nello spogliatoio è stato tutto chiaro. E’ stato un bene mostrare solidarietà e poter riprendere la partita”.

Foto: sito ufficiale PSG