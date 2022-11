Durante l’intervista concessa ai microfoni di Sportstar, Thomas Tuchel ha parlato anche del suo futuro direttamente dall’India, luogo dove si trova in vacanza: “Ho ricevute un paio di offerte interessanti, ma ora ho bisogno di fermarmi un po’ e di prendermi del tempo per me prima di tornare in panchina”, ha dichiarato il tecnico tedesco.

foto: Twitter Chelsea