Tuchel risponde a Lukaku: “Le sue parole non mi sono piaciute, da capire perché ha detto queste cose”

In conferenza stampa l’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato delle parole di Romelu Lukaku, dicendosi contrariato da quanto detto dall’attaccante belga: “L’intervista di Lukaku non mi piace e non ci aiuta, anche perché causa delle voci di cui non avevamo bisogno. Gestire questo casino sarebbe stato più facile se venissimo da una serie di vittorie, bisogna capire perché ha detto queste cose e cosa c’è dietro”. FOTO: Twitter Chelsea