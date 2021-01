Tuchel: “Ringrazio il Chelsea per la fiducia. Rispetto per il lavoro di Lampard”

Thomas Tuchel riparte dal Chelsea. Esattamente un mese dopo il suo esonero dalla panchina del PSG, arrivato alla vigilia di Natale, il tedesco sarà il nuovo manager del Chelsea, che ha esonerato Lampard.

Al sito del club londinese, Tuchel ha espresso le sue prime parole: “Vorrei ringraziare il Chelsea per la fiducia riposta in me e nel mio staff. Abbiamo tutti il massimo rispetto per il lavoro di Lampard e per l’eredità che ci ha lasciato al Chelsea. Allo stesso tempo, non vedo l’ora di incontrare la mia nuova squadra e competere nel campionato più emozionante del calcio mondiale. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventiura Sono grato di far parte ora della famiglia Chelsea: è fantastico!”.

Foto: Sito PSG