Tuchel rassicura sulle condizioni di Christensen: “Niente panico è febbre, non Covid”

Oltremanica ha fatto scalpore l’assenza nella formazione ufficiale del Chelsea di Andreas Christensen. Thomas Tuchel, intervistato nel pre partita, ha rassicurato sulle condizioni del danese, nemmeno in panchina: “Purtroppo Andreas è indisponibile per malattia. Niente panico, non è Covid: ha effettuato un test che ha dato esito negativo, ma è ha la febbre. Non si sente bene così Zouma entra e prende il suo posto”.

Foto: Daily Star