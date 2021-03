Tuchel: “Quando non riesci a concretizzare ti devi accontentare dello 0-0”

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato così a Sky Sport UK dopo il pari contro il Leeds:“Era una squadra difficile da affrontare, abbiamo avuto alcune opportunità per passare in vantaggio ma il Leeds è una squadra che sa metterti in difficoltà perché crea tanta pressione per tutti i 90 minuti.

C’è bisogno ovviamente di segnare per vincere le partite, ci sono state alcune occasioni ma a volte non riesci a concretizzarle. Non dobbiamo essere troppo severi, talvolta è difficile segnare e se sprechi grosse opportunità ti devi accontentare dello 0-0″.