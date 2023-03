Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, nel corso della conferenza stampa di presentazione ha affermato di non aspettarsi la chiamata dei bavaresi: “Le cose sono andate velocemente. Il tempismo è stato sorprendente, non me l’aspettavo e non c’è stato nessun contatto prima. Pensavo che avrei continuato la mia carriera all’estero”.

