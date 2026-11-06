Tuchel: “Palmer non convocato? Ha perso troppe opportunità per lasciare il segno”

06/11/2026 | 16:29:54

Thomas Tuchel si prepara ad affrontare, alla guida della sua Inghilterra, gli impegni di Nations League contro Croazia e Spagna. Ancora una volta, come successo al Mondiale, non ci sarà Cole Palmer. Proprio sul fantasista del Chelsea, si è espresso il CT dei Tre Leoni: “Immagino che tutti siano desiderosi di giocare per l’Inghilterra e Cole non fa eccezione. Stiamo parlando ora di un giocatore che non è in ritiro. Conta quando sei in ritiro e ho detto l’ultima volta che ha perso troppe opportunità per lasciare il segno. È stato un ritiro lungo, è durato due settimane e mezza e i giocatori che erano in ritiro hanno costruito qualcosa di straordinario. È per questo che il credito e la fiducia va a loro. Quindi non è una questione personale e ovviamente non diremmo mai che Cole non abbia la giusta mentalità di venire o che non voglia giocare per il suo paese, ma la competizione è aperta e i giocatori che erano in ritiro hanno fatto un lavoro incredibile e hanno mantenuto il loro posto”.

Foto: Instagram Chelsea