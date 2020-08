Tuchel: “Oggi non era facile, abbiamo sofferto insieme arrivando al risultato”

Thomas Tuchel, tecnico del Psg, ha parlato nel post gara dopo la vittoria convincete dei parigini in Champions League ai danni del Lipsia. Queste le parole del tecnico tedesco: “Oggi il piano era restare uniti, concentrati su quello che avevamo preparato così da fare il nostro gioco utilizzando le accelerazioni dei nostri attaccanti. Come ho detto prima della partita, era una grande sfida, perché non era facile contro il Lipsia. L’importante era che i giocatori fossero a loro agio in campo, senza grandi dettami tattici. Soffrendo insieme ci siamo riusciti nel nostro intento, con una mentalità importante”.

Foto: twitter Psg