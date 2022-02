Tuchel: “Oggi non brillanti. L’importante è vincere”

Contro il Crystal Palace, il Chelsea ha faticato e non poco riuscendo a sbloccare il risultato solo all’89’ con Ziyech. La stanchezza per i numerosi impegni si fa sentire ed è dello stesso avviso il tecnico Thomas Tuchel, che in conferenza ha dichiarato: “Ogni squadra all’interno di una stagione affronta partite come questa, soprattutto tra dicembre, gennaio e febbraio, quando le condizioni possono creare dei problemi oltre all’avversario. Se avessimo pareggiato di nuovo, forse parleremmo di questa partita più a lungo, ma quando vinci hai la possibilità di andare avanti e dimenticarla. Prendiamo l’energia positiva che ne deriva e portiamocela dietro per la prossima partita. Sembriamo un po’ sfiniti ed esausti in questo momento. Comunque ci stiamo impegnando duramente, tutti cercano la fluidità di manovra. Ognuno sta dando il meglio di sé, ma stiamo un po’ faticando. Quindi è importante vincere e andare avanti“, le parole raccolte da Football.London.

Foto: Twitter Chelsea