Tuchel: “Non mi sento a rischio. Nel secondo tempo ci siamo dimenticati di giocare”

Il tecnico del Psg, Thomas Tuchel, dopo la sconfitta in Champions League contro il Lipsia, è stato intervistato dai colleghi francesi di RMC Sport: “Nel secondo tempo ci siamo dimenticati di giocare. C’è stato questo rigore, poi il cartellino rosso e così diventa difficile in dieci uomini. Esonero? No, non mi sento in pericolo. Non c’è nessun problema con i calciatori rispetto agli avvenimenti in società. Oggi abbiamo fatto una buona gara, la partita era indirizzata. Ho l’impressione che la stampa e l’ambiente siano molto critici, questa à la vita di un allenatore a Parigi ma per me un è un problema. In campionato siamo primi, oggi avremmo potuto vincere o pareggiare.”

Foto: as