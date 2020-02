Tuchel non ha dubbi: “Neymar? Calciatore unico, col Borussia giocherà”

Thomas Tuchel, allenatore del Psg, ha parlato alla vigilia della gara con il Borussia Dortmund in Champions League soffermandosi su Neymar: “Neymar sta bene. Si è allenato e domani sarà in campo. Con lui per noi cambia tutto. Ha qualità, fiducia e la capacità di essere decisivo. Con lui cambiano anche i compagni di squadra e anche il gioco di Mbappé. Averlo in campo mi da molta fiducia perché non ci sono altri giocatori nella rosa con le sue capacità”.