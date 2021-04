Tuchel: “Non devo scusarmi per una scelta del club. Super Lega fonte di distrazione contro il Brighton”

In conferenza stampa, l’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato della Super Lega e di come ha distratto i blues nell’ultima partita contro il Brighton terminata 0-0: “Sì, è stata fonte di distrazione, ma è il club del proprietario, non è il mio club. Faccio parte del club, ma la decisione (sulla Superlega) è del proprietario. Non c’è bisogno di scusarmi direttamente, il mio lavoro è adattarmi alle circostanze. E siamo stati distratti? Sì chiaramente. Io personalmente sono arrivato martedì allo stadio in uno stato d’animo che chiaramente non era quello in cui normalmente arrivo, per una partita. Ma questo è già passato e, come ho detto, non credo che abbiano bisogno di scusarsi con me”.

Foto: Twitter Chelsea