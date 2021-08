Tuchel non ci sta: “Troppe espulsioni, la gente vuole vedere partite di alto livello”

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, è intervenuto ai canali ufficiali dei Blues per analizzare il pareggio per 1-1 ottenuto in casa del Liverpool. Il tecnico si è soffermato in modo particolare sul rigore concesso ai Reds e sulla conseguente espulsione di Reece James. Ecco le sue parole sulla vicenda:

“La doppia punizione è sempre super dura. Non mi piacciono questi primi cartellini rossi in generale, non solo quando capita a noi, ma anche quando li guardo in TV, perché per me rovinano la partita. Tutti vogliono vedere una partita di alto livello. Posso capire la decisione, non sto dicendo che sia una decisione sbagliata, ma non mi è piaciuto il modo in cui l’arbitro l’ha verificata. Ha controllato solo l’immagine che mostrava il contatto. In panchina abbiamo visto anche tutto il resto e si è visto che era una deviazione da distanza ravvicinata”.

Foto: Twitter Chelsea