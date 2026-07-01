Tuchel: “Non abbiamo mai smesso di attaccare, il loro portiere ha parato tutto”

01/07/2026 | 22:05:46

Il ct dell’Inghilterra Tomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Repubblica Democratica del Congo: “Ho detto alla squadra che serviva la mentalità giusta, che sarebbe stata una partita difficile e che dovevamo continuare a crederci. Non abbiamo mai smesso di attaccare. Il loro portiere Mpasi ha parato tutto. È incredibile quello che è riuscito a parare”.

Foto: X Inghilterra