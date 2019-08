Tuchel: “Neymar sta bene, ma se la situazione è questa non giocherà”

Il tecnico del Paris Saint Germain Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro il Tolosa. Ovviamente l’allenatore ha parlato anche di Neymar. Queste le sue parole: “Neymar è sempre più in forma, ha acquisito sempre più capacità ed è stato con la squadra. Ha fatto tutti gli allenamenti con qualità, volume e intensità. Ma la situazione tra lui e il club è sempre la stessa. La posizione del club è chiara. Se la situazione non è cambiata, non giocherà”.

Foto: AS