Alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Nimes, il tecnico del Paris Saint Germain Tuchel ha parlato anche di Neymar in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “È in una fase di allenamento individuale. È tornato da un infortunio e non ha fatto un’intera settimana con la squadra. non è pronto per domani”.

Foto: RMC Sport