Tuchel: “Neymar ha fatto di tutto per lasciare il Psg. Futuro? Ora pensi al campo”

“Neymar ha fatto di tutto per lasciare Parigi”. Parola di Thomas Tuchel, tecnico del Psg, durante un’intervista ai microfoni di Dazn. “Ha provato in tutti i modi a lasciare Parigi e ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità – prosegue Tuchel – Tuttavia, c’è anche da analizzare quali siano stati i rapporti tra me come allenatore e lui come giocatore. Non c’è mai stata una discrepanza. Ecco perché è stato molto facile per me mandarlo in campo e farlo giocare. Si è sempre allenato con grande professionalità. Certo, anche se è la vicenda non è andata secondo i suoi desideri, si è chiusa. Futuro? Adesso Neymar non deve fare altro che concentrarsi sul campo. Non ha altro a cui può e deve pensare”, ha concluso Tuchel.

Foto: Twitter ufficiale Psg