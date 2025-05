Tuchel: “Mondiale per Club? Non libero i giocatori”

23/05/2025 | 16:50:08

Il commissario tecnico dell’Inghilterra Thomas Tuchel non libererà anticipatamente i giocatori per il Mondiale per Club. Ad annunciarlo è lo stesso commissario tecnico dopo aver diramato i convocati: “La discussione è stata molto aperta. Abbiamo capito subito che per noi si tratta di un ritiro molto importante, a un anno dalla Coppa del Mondo. Perché mandare via i giocatori se vogliamo apprezzare ogni giorno trascorso insieme? Che segnale darebbe al gruppo mandare via i giocatori?”

Foto: twitter Inghilterra