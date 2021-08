Tuchel: “Messi-PSG? Leo va bene per tutte le squadre del mondo. Sono triste per una sola cosa”

Durante la conferenza stampa di presentazione della Supercoppa europea tra il Chelsea e il Villarreal, Thomas Tuchel, attuale tecnico dei Blues ed ex Paris Saint-Germain, ha parlato anche del trasferimento di Messi all’ombra della Tour Eiffel. Ecco un estratto delle sue parole:

“Lionel Messi va bene per tutte le squadre del mondo. Sono un po’ triste che Messi non abbia terminato la sua carriera al Barcellona, erano una cosa sola. Come ogni allenatore, anche Pochettino avrà del lavoro da svolgere”.

Foto: Twitter Tuchel