Tuchel, messaggio a Icardi: “Gioca chi segna e fa la differenza. Ora tocca a Cavani”

L’allenatore del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del dualismo tra Icardi e Cavani: “Prima mi chiedevate di Cavani, ora di Icardi. E’ sempre la stessa domanda… Icardi prima faceva gol, ora abbiamo cambiato e gioca Cavani. Ho avuto l’impressione che fosse il momento giusto per buttarlo dentro. Edinson ha dato tutto: ha fatto un gol e un assist, ha creato tante occasioni. Con gli attaccanti funziona così: se segnano e fanno la differenza allora restano in campo”.

Foto: Twitter ufficiale Psg