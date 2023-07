Tuchel: “Mercato in uscita? Non ci pensiamo. Penseremo ai cambiamenti più avanti”

Il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro asiatico dei bavaresi, soffermandosi su una domanda di mercato, su una rosa che può ancora subire molti cambiamenti.

Queste le sue parole: “Ci stiamo concentrando sui nostri giocatori che sono qui. Non siamo la prima squadra di calcio a fare cambiamenti. Questa è la situazione con cui dobbiamo convivere. Non ci pensiamo troppo spesso. Siamo qui per superare i nostri limiti. Quando i cambiamenti avvengono, accadono e noi ci occuperemo di loro”.

Foto: twitter Chelsea