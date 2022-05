Tuchel: “Mancata concentrazione, non possiamo regalare un gol mentre siamo in controllo”

Inaspettata sconfitta per il Chelsea, caduto 1-0 sul campo dell’Everton. Thomas Tuchel, tecnico dei Blues, ne ha parlato ai microfoni di Sky Sports: “Bisognava lavorare senza errori, con senso della posizione. Quando hai tutto quel possesso palla, in cui non giochi la tua miglior partita ma sei in controllo, non puoi regalare un gol che ammazza la partita. Perché questo era tutto ciò che l’avversario cercava. Abbiamo mancato di concentrazione, e anche di determinazione. Ed è una cosa che si può notare guardando ai nostri ultimi 4 impegni, questo è un quadro significativo della nostra stagione“.

Foto: Twitter Chelsea